Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВСУ расстреляли и сожгли воевавшего за них же западного наемника

ВСУ расстреляли и сожгли воевавшего за них же западного наемника

РИА Новости: Солдаты ВСУ расстреляли иностранного наемника, чтобы он не попал в плен
29 июля 2023, 03:32

Фото: iStock/breakermaximus

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли и сожгли заживо иностранного наемника на поле боя на Запорожском направлении, поскольку не хотели, чтобы он попал в плен. Об этом рассказал РИА Новости командир одного из подразделений российской разведки с позывным «Шума».
«Моим подразделением была подбита БМП, с нее спешилась пехота. Начали отходить <...> один из них полз. Подошли, расстреляли в упор, вынесли канистру с подбитой техники и подожгли. Скорее всего, чтобы не эвакуировать», — рассказал Шума.

По его словам, прослушивая захваченную у украинских боевиков радиостанцию, российские бойцы слышали, как наемник звал на помощь на английском языке.


Ранее американские наемники, которые сражались на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), поделились своими впечатлениями от боевых действий на украинском фронте. По их словам, условия гораздо хуже, чем в Афганистане и Ираке. Один из собеседников издания также высказал критику касательно уровня подготовки украинских военных. По его словам, среди солдат ВСУ много неопытных добровольцев, которые не знают, что делать после боевых столкновений.

Читайте также:

Британский наемник на Украине свернулся калачиком в готовности сдаться России

ABC News: Австралийский наемник с риском для жизни сообщил о произволе командиров ВСУ

RTL: На стороне ВСУ воюют около ста французских наемников
#всу
#гибель
#украина
Читайте нас в
Зеленский подтвердил, что здание СБУ в Днепре пострадало от удара российской ракеты
29 июля 2023, 02:28

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о попадании российской ракеты в здание Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Днепр (украинское название Днепропетровска). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Попадание в здание СБУ. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС (Государственной службой по чрезвычайным ситуациям), руководителем ОВА (областной военной администрации)», — написал шестой президент Украины.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в Днепре ракетным ударом разрушено здание областного управления СБУ. «Также пострадала многоэтажка, возможно от удара ракеты ПВО Украины», — говорится в сообщении военкоров.

Уточняется, что взрывы прогремели в Запорожье и Днепре, еще до объявления воздушной тревоги. Мэр Днепра Борис Филатов позднее подтвердил эту информацию. Таким образом, целью удара было именно здание СБУ.

Читайте также:

Здание СБУ разрушено в Днепропетровске

Сирены воздушной тревоги ревут на всей территории Украины

Российская армия готова к большому наступлению
#взрывы
#сбу
#владимир зеленский
#украина
Читайте нас в
Буданов заявил, что ВСУ скоро зайдут в Крым
Глава ГУР Украины Буданов: ВСУ скоро зайду в Крым
28 июля 2023, 22:49

Фото: iStockEkaterina Utorova

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в очередной раз заявил, что украинские войска скоро войдут в Крым. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
В сообщении говорится, что Буданов не стал называть точную дату вхождения ВСУ в Крым. Он ограничился одним лишь словом «скоро». Напомним, ранее Буданов заявлял, что украинские войска займут Крым уже до конца весны 2023 года.

Глава ГУР также отметил, что на Украине не видят реальной угрозы из-за расположения бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. При этом он также отметил, что число российских войск в зоне боевых действий не увеличивается.

При этом военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов считает, что Киев ударами по Крымскому мосту и другим переправам хочет устроить блокаду Крыма.

Читайте также:
 
В Крыму назвали новые угрозы Зеленского «брехливым терроризмом»

В крымском поселке Раздольное ввели режим ЧС после атаки украинского БПЛА

В РСТ раскрыли, сколько туристов вернули путевки в Крым
#эксперт
#крым
#вагнер
#всу
#киев
#чвк
Читайте нас в
Участники акции «Доброе дело» отправили в Донбасс около 4 тыс тонн помощи
28 июля 2023, 22:47

Фото: МИСК МО

Молодые активисты встретились в Наро-Фоминске с заведующей клубом 423-го гвардейского Ямпольского мотострелкового полка, председателем женсовета соединения Ольгой Коростелёвой. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.
Ребята являются координаторами местных ячеек движения «Волонтёры Подмосковья» в Красногорске, Краснознаменске, Наро-Фоминске, Власихе, Одинцове, Истре и Пушкине. Обсуждали форматы поддержки бойцов СВО, патриотические проекты и акции, совместную работу в рамках акции «Доброе дело».
«Акция началась больше года назад. За это время мы отправили в Донбасс много полезного. Скоро «счётчик» помощи достигнет отметки в 4 тыс тонн важных товаров и для жителей новых территорий, и для участников специально военной операции», – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Коростелёва занимается адаптацией военнослужащих, которые участвовали в СВО и вернулись домой. Она рассказала о совместной работе с региональным отделением Комитета семей воинов Отечества и о том, как можно масштабировать уже существующие проекты.
«Мы серьёзно и по-взрослому поговорили о тяжёлых и важных вещах. Решили, что для достижения лучшего результата необходимо объединить усилия. Мы можем проводить ещё больше мероприятий для адаптации военных, вернувшихся домой, в том числе с тяжёлыми ранениями, показать им, как можно жить в новой реальности», – сказала Коростёлева.
Активисты и руководители волонтёрских ячеек рассказали о работе в их городских округах. Руководитель ресурсного центра по поддержке добровольчества «Волонтёры Подмосковья» на территории Одинцовского городского округа Екатерина Скорикова поделилась, как она лично по адресным запросам доставляет всё необходимое в Донбасс, в том числе в зону боевых действий. Екатерина лично общается с бойцами и собирает конкретные запросы.
 
По итогам встречи было решено совместно разработать методические материалы для эффективной адаптации военнослужащих, вернувшихся с СВО. Эти пособия помогут сформировать конкретный план мероприятий в каждом городском округе Московской области. 

Читайте также:

Воробьёв рассказал, в какие направления социальной работы нужно привлекать гранты

Более 125 рейсов помощи совершили волонтеры Подмосковья на Донбасс

Химчане и волонтёры передали гуманитарную помощь в зону СВО

 

#волонтёр
#гуманитарная помощь
#сво
#спецоперация
#военные
#доброе дело
#екатерина швелидзе
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Белый дом: американские военные не участвуют в боевых операциях на Украине
28 июля 2023, 22:37

Фото: iStock/Im Yeongsik

В Белом доме заявили, что американские военные не принимают участие в боевых операциях на Украине. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Могу вас заверить в том, что никто из них не вовлечен в боевые операции или в поле с украинскими солдатами», — сказал Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден четко обозначил свою позицию о том, что американские войска не будут принимать участие в боевых действиях на Украине. Таким образом, американские военные никогда этим не занимались и не будут этого делать, заключил Кирби.

Он также отметил, что США не поддерживают украинские удары по территориям России, а также не принимают участие в их подготовке. Так он прокомментировал атаку ВСУ на Таганрог.

Читайте также:

Госдеп США счел коррупцию на Украине помехой помощи

В США вспомнили пророческое заявление генерала Милли об Украине

Посол России в США заявил об аморальности поставок оружия Украине
#сша
#военные
#президент
#операции
#заявление
#всу
#байден
#джо байден
Читайте нас в
Здание СБУ разрушено в Днепропетровске
28 июля 2023, 21:41

Фото: iStock/FelixRenaud

В Днепропетровске ракетным ударом разрушено здание областного управления СБУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«В Днепропетровске ракетным ударом уничтожено здание СБУ. Также пострадала многоэтажка, возможно от удара ракеты ПВО Украины», - говорится в сообщении военкоров.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Уточняется, что взрывы прогремели в Запорожье и Днепропетровске, еще до объявления воздушной тревоги. Мэр Днепропетровска Борис Филатов подтвердил эту информацию. Таким образом, целью удара было здание СБУ.

Читайте также:

В Одессе заявили о повреждении грузовых терминалов после ночного обстрела

В Никополе повреждено промышленное предприятие

В ВСУ заявили о повреждении объектов логистики в Одесской области
#взрывы
#здание
#мэр
#тревога
#всу
#ракеты
#сбу
#пво
#запорожье
#воздушная тревога
Читайте нас в
Сирены воздушной тревоги ревут на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
28 июля 2023, 20:51

Фото: iStock/Stock Dealer

Украинское издание «Страна» сообщает о том, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. При этом в Днепропетровске и Запорожье уже прогремели взрывы.
«Тревога уже по всей стране из-за взлёта МиГ-31К в РФ с военного аэродрома "Саваслейка"», - говорится в Telegram-канале издания.

При этом Воздушные силы предупреждают местных жителей об угрозе ударов ракетной опасности баллистическими ракетами по юго-востоку Украины.

При этом взрывы уже прогремели в Запорожье и Днепропетровске, еще до объявления воздушной тревоги. Мэр Борис Филатов подтвердил эту информацию.

При этом в Ростове-на-Дону также ввели план «Воздушная тревога» после теракта Украины в Таганроге.

Читайте также:

В Запорожской области прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ

В Одессе заявили о повреждении грузовых терминалов после ночного обстрела

Пресс-секретарь воздушных сил ВСУ Игнат подтвердил ракетный удар по Староконстантинову
#взрывы
#мэр
#telegram
#тревога
#рф
#запорожье
Читайте нас в
США отправляют своих военных в зону СВО
28 июля 2023, 20:32

Фото: iStock/Im Yeongsik

Пентагон практически официально признал отправку американских военнослужащих в зону СВО. Об этом сообщает издание «Аргументы недели».
Сообщается, что участникам ежедневно будет выплачиваться 7,5 долларов. При этом общая сумма за месяц составляет всего 225 долларов. Уточняется, что тем, кто непосредственно принимает участие в боевых действиях, выплачиваются дополнительные 100 долларов.

В такой ситуации сотрудничество России с Китаем и Северной Кореей смотрится вполне логично, считает журналист «Аргументов недели».

Кстати, информация о том, что на Украине находятся представители США, Британии, Франции и Альянса НАТО уже косвенно проскакивали в заявлениях Минобороны РФ.

Читайте также:

Американские танки Abrams уже могут находиться на Украине

В США вспомнили пророческое заявление генерала Милли об Украине

Посол России в США заявил об аморальности поставок оружия Украине
#сша
#сво
#военные
#вооружение
Читайте нас в
МИД: РФ оставляет за собой право жесткого ответа на обстрел Таганрога
28 июля 2023, 19:37

Фото: iStock/iDymax

МИД предупредил о том, что Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры после обстрела Таганрога, при котором пострадали 12 человек. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в МИД решительно осудили удары киевского режима по мирным гражданам России в Таганроге, уточнив, что атака не имела военного смысла, а удар был нанесен по гражданской инфраструктуре.

Она также призвала международное сообщество и организации выступить осудить террористические методы киевского режима.

 «Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», - подчеркнула Захарова.

Читайте также:

Захарова: Африка осталась верна России, несмотря на давление США

В МИД РФ обвинили США в одобрении гонений Киева на УПЦ

Захарова обвинила генсека ЮНЕСКО в превышении полномочий
#сша
#африка
#мид
#меры
#мид рф
#право
#захарова
#удар
#атака
Читайте нас в
Экс-эксперт ЦРУ Биб: Украине стоит перейти к обороне
28 июля 2023, 18:13

Фото: iStock/Olena_Z

Бывший эксперт по России в ЦРУ Джордж Биб считает, что Украине стоит перейти к оборонительным действиям на фоне неудачного контрнаступления. Об этом сообщает журнал Time.
Он объясняет это тем, что Украине следует обратить внимание на оборону страны, так как контрнаступление ВСУ оказалось провальным.

«При меньшей площади территории для защиты Украина может сосредоточить войска в критических точках на поле боя», - отметил Биб.

Он уверен, что оборонительная тактика позволит Киеву обрести более сильную позицию при проведении переговоров. Однако, по его мнению, переход Украине к обороне сам по себе не приведет к переговорам. Киеву потребуется применить дипломатический подход.

Читайте также:

В США вспомнили пророческое заявление генерала Милли об Украине

Минобороны РФ: ВСУ продолжили наступление в Запорожской области

Провал контрнаступления ВСУ пошатнет веру Запада в Украину
#сша
#украина
#страны
#переход
#заявление
#всу
#рф
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников