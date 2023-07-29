ВСУ расстреляли и сожгли воевавшего за них же западного наемника

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли и сожгли заживо иностранного наемника на поле боя на Запорожском направлении, поскольку не хотели, чтобы он попал в плен. Об этом рассказал РИА Новости командир одного из подразделений российской разведки с позывным «Шума».
«Моим подразделением была подбита БМП, с нее спешилась пехота. Начали отходить <...> один из них полз. Подошли, расстреляли в упор, вынесли канистру с подбитой техники и подожгли. Скорее всего, чтобы не эвакуировать», — рассказал Шума.
По его словам, прослушивая захваченную у украинских боевиков радиостанцию, российские бойцы слышали, как наемник звал на помощь на английском языке.
Ранее американские наемники, которые сражались на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), поделились своими впечатлениями от боевых действий на украинском фронте. По их словам, условия гораздо хуже, чем в Афганистане и Ираке. Один из собеседников издания также высказал критику касательно уровня подготовки украинских военных. По его словам, среди солдат ВСУ много неопытных добровольцев, которые не знают, что делать после боевых столкновений.
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По его словам, прослушивая захваченную у украинских боевиков радиостанцию, российские бойцы слышали, как наемник звал на помощь на английском языке.
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Артем Путинцев