Фото: Фотобанк Московской области
Украинские военные расстреляли своих же солдат, пытавших отступить от линии соприкосновения в Харьковской области
Заградотряд ВСУ расстрелял своих же военных, которые обессиленные пытались отступить от линии соприкосновения в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Однако, как следует из опубликованного видео, украинские каратели расстреляли всю группу отступающих.
При этом военкоры утверждают, что подобные инциденты в рядах ВСУ происходят довольно часто, но их не всегда удается заснять. Таким образом, чаще всего под обстрел ВСУ попадают украинские мобилизованные, которые используются командованием в качестве пушечного мяса.
Ранее также сообщалось, что ВСУ отступили, потеряв технику США в ходе атаки на Запорожском направлении.
«Операторы БПЛА 27 бригады ЗВО сняли, как каратели заградотряда ВСУ на БТР-4 "Буцефал" уничтожают своих же бойцов, которые отошли со своих позиций из-за жесткого давления российских войск. На видео потрепаны после тяжелых боев солдаты ВСУ, с ними есть раненые», - говорится в сообщении военкоров.
При этом военкоры утверждают, что подобные инциденты в рядах ВСУ происходят довольно часто, но их не всегда удается заснять. Таким образом, чаще всего под обстрел ВСУ попадают украинские мобилизованные, которые используются командованием в качестве пушечного мяса.
Ранее также сообщалось, что ВСУ отступили, потеряв технику США в ходе атаки на Запорожском направлении.
Элина Позднякова