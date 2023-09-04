ВСУ разлетаются в клочья, спасаясь в окопах

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Украинские военные разлетаются на минах, заложенных ВС РФ еще во времена Второй Мировой войны, заявил рядовой ВСУ с позывным «Лютый» в интервью Handelsblatt.
«Когда мы захватываем траншеи, взрываются мины-ловушки», - прокомментировал ситуацию «Лютый».
Рядовой рассказал, что мины, заложенные российской армией еще во времена Второй Мировой войны, действуют по сей день. Когда ВСУ, в бегстве, бросаются в окоп или траншею, то подрываются на этих самых минах, не успев осознать, что происходит.
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