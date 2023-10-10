ВСУ роют траншеи в Харьковской области, создавая оборонительные укрепления

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ВСУ роют траншеи, создавая оборонительные укрепления в Харьковской области, при этом разрушая подземные коммуникации. Об этом рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев.
«Подтягивают дополнительные силы для обустройства оборонительных рубежей. Траншеи роют в крупных населенных пунктах на центральных улицах, уничтожая при этом подземные коммуникации», - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, украинские военные подтягивают дополнительные силы к линии соприкосновения. В основном - это боевики из теробороны.
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