ВСУ сбросили ещё один боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка

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Вооруженные силы Украины сбросили ещё один боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, об этом сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА», - прокомментировали ситуацию в СЦКК.
При этом, о разрушениях и возможных пострадавших от атаки пока что ничего не сообщается.
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Евгения Парфентьева