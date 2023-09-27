ВСУ шантажируют москвичку пленным сыном, заставляя поджечь военкомат

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Москвичка обратилась в полицию с просьбой о помощи и рассказала, что украинские спецслужбы шантажируют её пленным сыном и заставляют поджечь военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, сын 70-летней женщины ушёл в зону спецоперации год назад. Однако в августе перестал выходить на связь, так как попал в плен к ВСУ.
На днях женщине позвонили украинские военные в масках по WhatsApp с бельгийского номера. Они показали ей сына и сказали, что отпустят его, если она совершит поджог военкомата с помощью коктейля Молотова. Однако она не стала выполнять задание, а сразу отправилась в полицию.
Напомним, ранее стало известно, что бывший мэр города Чайковского Пермского края Алексей Третьяков попал в плен ВСУ в районе Клещеевки.
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На днях женщине позвонили украинские военные в масках по WhatsApp с бельгийского номера. Они показали ей сына и сказали, что отпустят его, если она совершит поджог военкомата с помощью коктейля Молотова. Однако она не стала выполнять задание, а сразу отправилась в полицию.
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Элина Позднякова