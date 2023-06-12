ВСУ сконцентрировали группировки для удара на Донецком направлении

«Наиболее активные и горячие сейчас угледарский и авдеевский участки. Сейчас ВСУ рассматривают перспективным именно донецкое направление. Они сконцентрировали достаточно серьезные силы, продолжают аккумулировать личный состав и технику на этом направлении», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российские бойцы отразили атаку ВСУ в районе Артемовска. Подробнее об этом читайте в нашем материале.