ВСУ сменили тактику контрнаступления на Запорожском направлении

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ВСУ сменили тактику на Запорожском направлении из-за больших потерь, теперь они ведут локальные бои. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На фоне провала контрнаступления и больших потерь украинские боевики сменили тактику, отказавшись от заведомо самоубийственных попыток масштабного прорыва, перейдя к локальным атакам и боям», - цитирует РИА Новости Рогова.
Он также подчеркнул, что ВС РФ отражают все попытки атаки ВСУ. Кроме того, российские военные перешли к активной обороне и наносят противнику значительный урон.
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