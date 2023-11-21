ВСУ снизили наступательную активность на трех направлениях в зоне СВО

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За последние дни существенно снизились интенсивность атак ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«За последние несколько суток на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлении отмечается снижение атак штурмовых подразделений ВФУ», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он объяснил, что это связано с неблагоприятными погодными условиями. Однако Марочко отметил, что среди ВСУ наблюдается усталость и снижение боевого потенциала из-за огромных потерь, которые они несут в ходе провального контрнаступления.
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