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Артиллеристы ВСУ выпустили 25 снарядов натовского калибра по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
США поставили Киеву дальнобойные гаубицы М777 калибром 155 миллиметров, используемые странами НАТО. Украинские войска активно используют их для обстрелов мирных городов Донецкой и Луганской Народных Республик.
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Александр Бойцов