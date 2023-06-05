Минобороны: ВСУ совершили неудачную попытку прорыва обороны на Южнодонецком направлении
Неудачную попытка прорыва российской линии обороны в зоне спецоперации совершили бойцы Вооружённых сил Украины на Южнодонецком направлении. Об этом заявили в Минобороны в ходе ежедневного брифинга, посвящённого промежуточным итогам боевых действий.
В результате успешного отражения украинской атаки противник понёс значительные потери и был отброшен на исходные позиции.
Ранее сообщалось, что замминистра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что Киев продолжает держать оборону, однако, на «некоторых направлениях» украинские войска уже перешли в наступление.
Она заявила, что эпицентром боевых действий остаётся Артёмовск. По её словам, сейчас ВСУ занимают там «господствующие высоты».
«Попытки противника в течение 4 июня прорвать оборону российских войск на Южнодонецком направлении не увенчались успехом», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что замминистра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что Киев продолжает держать оборону, однако, на «некоторых направлениях» украинские войска уже перешли в наступление.
Она заявила, что эпицентром боевых действий остаётся Артёмовск. По её словам, сейчас ВСУ занимают там «господствующие высоты».
Андрей Гаврилов