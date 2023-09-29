ВСУ совершили покушение на главу Горловки Ивана Приходько

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Локация, где в момент атаки находился глава администрации, сильно пострадала от взрывов ракет. На кадрах видео, опубликованного военкором в телеграм-канале, виден результат прилетов по жилым зданиям, а также по гражданскому автомобилю. Не умея добиться успеха на поле боя, киевский режим продолжает обстреливать мирные города и объекты.
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