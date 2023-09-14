ВСУ стремятся любой ценой пополнить свои ряды для контрнаступления

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За три месяца контрнаступления ВСУ не добились заметных результатов, зато понесли ощутимые потери. Для продолжения боевых действий Киеву необходимо любой ценой восполнить убыль в живой силе и они пытаются это сделать самыми различными способами.
Военное положение и мобилизация вызвали колоссальный отток людей из страны. По оценкам ООН, бал период, когда цифра уехавших за рубеж достигала 12,6 миллиона человек. Правда, позже часть из них вернулись. В настоящее время количество украинских беженцев за границей оценивается в 6,2 миллиона человек, передает РИА Новости. Выезд гражданам призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, за пределы Украины запрещен. Но многие идут на различные ухищрения, чтобы обойти этот запрет. Платят взятки либо незаконно пересекают границу. На этом фоне киевские власти изменили критерии пригодности к военной службе, упразднив часть ограничений. Теперь служить могут даже люди с легкими психическими расстройствами.
Украина пытается также добиться экстрадиции своих граждан призывного возраста с территории государств, где они находятся в статусе беженцев. Это, например, может касаться тех, кто купил белый билет и уехал за границу. Но на практике добиться этого будет непросто. Венгрия, например, уже заявила, что не станет высылать украинских беженцев и передавать сведения о них. Аналогичную позицию заняла Австрия. В СМИ писали, что Польша готова экстрадировать украинцев, но позже Варшава это опровергла. Для высылки нужен международный ордер и решение польского суда.
Помимо уклонистов и беженцев, украинские власти собираются пополнить ВСУ за счет женщин. С 1 октября все работницы медицинской сферы обязаны встать на воинский учет. В Киеве отмечают, что речь о мобилизации женщин пока не идет. Однако рекламная кампания на эту тему в ВСУ уже развернута. За лето украинские войска потеряли тысячи бойцов, не добившись заметных успехов. Следовательно, мобилизация продолжится «до последнего украинца».
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Украина пытается также добиться экстрадиции своих граждан призывного возраста с территории государств, где они находятся в статусе беженцев. Это, например, может касаться тех, кто купил белый билет и уехал за границу. Но на практике добиться этого будет непросто. Венгрия, например, уже заявила, что не станет высылать украинских беженцев и передавать сведения о них. Аналогичную позицию заняла Австрия. В СМИ писали, что Польша готова экстрадировать украинцев, но позже Варшава это опровергла. Для высылки нужен международный ордер и решение польского суда.
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Александр Бойцов