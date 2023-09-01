ВСУ строят линию обороны под Харьковом

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев приступил к работам по возведению линии обороны на подступах к Харькову. Об этом он рассказал изданию РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Харьковскую область прибыла комиссия из столицы Украины для проверки реальной численности украинских военнослужащих.
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