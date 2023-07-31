ВСУ теряет солдат в промышленных масштабах

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Переход российских войск от обороны к наступлению ведёт к гибели солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) в «промышленных масштабах». Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем Youtube-канале.
Макгрегор отметил тот факт, что «Россия превратилась в грозную военную державу, какой она не была в феврале 2022 года». По его словам, такой результат обусловлен тем, что российские военные заводы семь дней в неделю работают в круглосуточном режиме.
В итоге, заключил полковник, украинской армии уже не приходится рассчитывать на увеличение военной поддержки со стороны Запада, поскольку НАТО отправило Киеву практически всё, что только было можно. По его словам, ясно, что подобного уровня поддержки уже не будет.
Ранее полковник отмечал, что Украина уже проиграла в военном конфликте, а её вооружённые силы «разваливаются на части».
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В итоге, заключил полковник, украинской армии уже не приходится рассчитывать на увеличение военной поддержки со стороны Запада, поскольку НАТО отправило Киеву практически всё, что только было можно. По его словам, ясно, что подобного уровня поддержки уже не будет.
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Артем Путинцев