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ВСУ теряют контроль над Харьковом и Авдеевкой

Соскин: ВСУ теряют контроль над Харьковом и Авдеевкой
16 августа 2023, 19:49

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженные силы Украины теряют контроль над Харьковской областью, а также в ДНР под Авдеевкой, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Контрнаступление ВСУ вылилось в то, что российские войска уже подошли к Купянску. Вот вам и результат. Под Марьинкой и Лиманом россияне наступают. Авдеевка — россияне наступают», - прокомментировал ситуацию Соскин.

По словам эксперта, за два месяца контрнаступления украинская армия не достигла никаких успехов, а только потеряла уйму вооружения и большую часть личного состава.


Ранее бывший советник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Владимира Зеленского ждет судьба Адольфа Гитлера, если он предпримет попытки по захвату Крыма. Ему также пришлось прятаться в бункере в момент, когда вермахт был практически повержен.

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#харьков
#днр
#сво
#контрнаступление
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Собянин сообщил, сколько москвичей сейчас находятся в зоне СВО
16 августа 2023, 19:22

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

В зоне СВО сражаются около 45 тысяч москвичей. Об этом на форуме «Территория смыслов» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, примерно по 20 тысяч мужчин ушли по частичной мобилизации и добровольно по контракту, а ещё около пяти тысяч – это профессиональные военные. В итоге, порядка 45 тысяч москвичей сейчас находятся на фронте.

Кроме того, Собянин указал на людей, которые уехали работать на новые территории, в частности, в ДНР и ЛНР. «Сегодня там работают тысячи людей», – добавил мэр.

Также он добавил, что в зоне СВО погибли более 20 москвичей, осуществлявших строительную деятельность, а более 100 получили ранения.

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#сергей собянин
#москва
#сво
#мужчины
#статистика
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В трёх украинских областях объявлена воздушная тревога
16 августа 2023, 19:11

Фото: istockphoto.com/Photoboyko

Воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом говорится в, данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Как передаёт РИА Новости, воздушная тревога в этих регионах прозвучала практически одновременно около 18:50.

До этого в Харьковской области были слышны звуки взрывов. А в Днепропетровской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Подробностей украинские СМИ пока не сообщают. Кроме того, стало известно о повреждении складских помещений и зернохранилища в одном из портов Измаила в Одесской области.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#россия
#спецоперация
#воздушная тревога
#украина
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Инвалид ВСУ: У меня нет других вариантов, кроме сбора милостыни
Выброшенный на улицу инвалид ВСУ просит милостыню
16 августа 2023, 19:03

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

Инвалиды Вооруженных сил Украины, потерявшие в боях конечности, а затем за ненужностью выброшенные на улицу режимом Зеленского, вынуждены выпрашивать подачки, чтобы элементарно не умереть с голоду.
Именно так произошло с бывшим штурмовиком Игорем, которого военное руководство вывело за штат, передает телеграм-канал Readovka. Хотя формально он все еще числится в своем подразделении, никаких денег от государства он уже давно не получает.

По словам бывшего военнослужащего ВСУ, у него не осталось никаких других вариантов, кроме как просить в подземном переходе гроши на пропитание. Именно такое будущее ждет всех тех борцов за «незалежность», которым посчастливится выжить во время кровавого и безнадежного контрнаступления Киева. Ведь все они для режима Зеленского — всего лишь пушечное мясо, одноразовый инструмент, который после использования безжалостно выбросят на улицу.

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#мясо
#будущее
#всу
#владимир зеленский
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На Украине Владимиру Рогову вынесли заочный приговор по статье «Госизмена»
На Украине Владимира Рогова заочно осудили на 15 лет лишения свободы за госизмену
16 августа 2023, 18:03

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Украинский суд заочно осудил главу запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова по уголовной статье «Госизмена», сообщили в в администрации подконтрольной Киеву части территории Запорожской области.
Рогова судили по статьям «Государственная измена, совершенная в условиях военного положения» и «Пособничество государству-агрессору в форме добровольного сбора и передачи материальных ресурсов».

Суд заочно приговорил общественного деятеля к 15 годам лишения свободы. 

Ранее Рогов раскрыл планы ВСУ на вторую волну контрнаступления. По его словам, первая волна операции не принесла ВСУ совершенно никаких результатов. Максимальное продвижение было 2-3 километра, а кое-где боевики ВСУ даже потеряли свои позиции.

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#украина
#суд
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Минобороны: Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над территорией Крыма
16 августа 2023, 18:02

Фото: istockphoto/aapsky

Сегодня около 11 часов утра пресечена попытка киевского режима террористической атаки при помощи одного беспилотного летательного аппарата на объекты на территории Российской Федерации.
Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило министерство обороны РФ. В сообщении указано, что российскими средствами противовоздушной обороны был своевременно обнаружен и уничтожен беспилотник самолетного типа над территорией Республики Крым.

Отмечается, что это уже вторая за день попытка террористической атаки ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры. Ранним утром три неприятельских дрона были обнаружены и сбиты системами ПВО над территорией Калужской области. При отсутствии каких-либо успехов на поле боя киевский режим все чаще прибегает к подлинно террористическим методам, пытаясь атаковать мирные российские города и объекты.

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#беспилотник
#крым
#режим
#всу
#рф
#пво
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Echos: Украина тайно приняла от Франции штурмовые винтовки ACAR
16 августа 2023, 16:57

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Французская промышленная группа Thales тайно поставила Украине австралийские штурмовые винтовки ACAR «для испытаний». Об этом сообщила газета Echos.
В компании утверждают, что вооружение было поставлено для испытаний и оценки, а не в условиях контракта или продажи.

Россия уже неоднократно указывала странам НАТО на то, что поставки вооружения лишь усугубляют ситуацию, отдаляя момент проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и страны НАТО являются непосредственными участниками конфликта, поскольку они обучают украинских военных.

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#украина
#франция
#вооружение
#поставки
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Политолог Марков: «Удача отвернулась от Киева, они расходуют свои последние резервы»
16 августа 2023, 16:54

Фото: istockphoto.com/Zeferli

Политолог Сергей Марков высказал мнение о том, что, если Украина использует своё последнее крупное подразделение, как об этом пишет западная пресса, то это прекрасная возможность для России «блеснуть на поле боя».
«До этого мы наблюдали, напротив, вполне успешные маневры ВСУ. Но всё же есть подозрение, что удача отвернулась от Киева и они расходуют свои последние резервы. Для российской армии это, вероятно, сигнал для активного наступательного действия», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.

При этом, он подчеркнул, что сам Запад уже начинает осознавать надвигающийся крах украинских войск.

До этого сообщалось, что противовоздушная оборона РФ сбила три дрона Украины, пытавшиеся атаковать объекты на территории Калужской области.

«Киев предпринял попытку атаковать объекты в Калужской области тремя беспилотниками, они уничтожены российскими средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ», — приводят argumenti.ru сообщение ТАСС.

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#минобороны рф
#контрнаступление
#украина
#россия
#спецоперация
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Подмосковные строители отремонтировали многоквартирный дом в Мариуполе
16 августа 2023, 16:52

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Работы по восстановлению многоквартирного жилого дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя шли ударными темпами.

Специалисты из Подмосковья восстановили кровлю, заменили оконные блоки, в местах общего пользования произвели отделочные работы и другое. Произвели замену стояков горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления и выполнили электромонтажные работы.

Фонд капитального ремонта восстанавливает в Мариуполе порядка 520 объектов: пункты временного размещения граждан, многоквартирные дома, объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (школы, садики, дома престарелых, МФЦ), благоустройство общественных территорий.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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#строители
#кадыров
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В США Зеленскому предсказали кончину Гитлера
Джонсон: Зеленский погибнет, если попытается захватить Крым
16 августа 2023, 16:48

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Украинского лидера Владимира Зеленского ждет судьба Адольфа Гитлера, если он предпримет попытки по захвату Крыма, заявил бывший советник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Я думаю, что у Украины больше шансов воплотить в жизнь космическую программу и высадиться на Венере, чем захватить Крым. У них просто нет такой армии, они полностью зависят от финансовой и военной помощи Запада, а также от разведки», - прокомментировал ситуацию Джонсон.

При этом, аналитик отметил, что аналогичная судьба была у лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Ему также пришлось прятаться в бункере в момент, когда вермахт был практически повержен. 

За время контрнаступления ВСУ многие украинские солдаты получили серьезные травмы и потеряли конечности, подорвавшись на минах. Иностранный врач, который сейчас работает на Украине, заявил, что травмы от мин бывают настолько серьезными, что полностью восстановить анатомию просто не представляется возможным. 

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#владимир зеленский
#украина
#крым
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