ВСУ теряют контроль над Харьковом и Авдеевкой

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«Контрнаступление ВСУ вылилось в то, что российские войска уже подошли к Купянску. Вот вам и результат. Под Марьинкой и Лиманом россияне наступают. Авдеевка — россияне наступают», - прокомментировал ситуацию Соскин.
По словам эксперта, за два месяца контрнаступления украинская армия не достигла никаких успехов, а только потеряла уйму вооружения и большую часть личного состава.
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