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В Единый день голосования российские военнослужащие при содействии заместителя губернатора Запорожской области Сергея Толмачева решили дать возможность солдатам ВСУ принять участие в выборах своего будущего. В качестве избирательного участка использовались позиции боевиков.
В специальных военных бюллетенях было четыре графы, четыре варианта ответа: инвалидность; обыски и тюрьма; побег из страны; достойная жизнь в России. Русские воины предложили боевикам возможность сдаться и остаться в живых, а не продолжать бессмысленно умирать в интересах киевской верхушки и ее западных хозяев.
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Александр Бойцов