ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области

Фото: iStock/bbsferrari
ВСУ ударили кассетными боеприпасами в районе села Журавлёвка.
Shot пишет, что речь идёт минимум о трёх кассетных снарядах, калибр которых пока не установлен. Жертв и пострадавших нет.
Атака произошла накануне в районе 10:30.
Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что информация о начале применения Украиной американских кассетных боеприпасов вызывает обеспокоенность.
Он также отметил, что подобный вид вооружения не должен применяться в ходе боевых действий. По словам Дюжаррика, кассетные снаряды не должны применяться и им следует уйти в историю.
Читайте также:
ООН отреагировала на применение Украиной кассетных боеприпасов
Кирби: Американские кассетные боеприпасы уже доставлены на Украину
Почти треть Украины покрыта неразорвавшимися боеприпасами
Атака произошла накануне в районе 10:30.
Он также отметил, что подобный вид вооружения не должен применяться в ходе боевых действий. По словам Дюжаррика, кассетные снаряды не должны применяться и им следует уйти в историю.
Читайте также:
ООН отреагировала на применение Украиной кассетных боеприпасов
Кирби: Американские кассетные боеприпасы уже доставлены на Украину
Почти треть Украины покрыта неразорвавшимися боеприпасами
Мария Фирсова