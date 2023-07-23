ВСУ ударили кассетными боеприпасами по селу Золотаревка в ЛНР

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье 23 июля применила поставленные Западом кассетные боеприпасы при ударе по селу Золотаревка в Попаснянском районе Луганской народной республики (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах региона.
«Начали использовать кассетные боеприпасы, применили по селу Золотаревка в ЛНР. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил собеседник агентства.Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что информация о начале применения Украиной американских кассетных боеприпасов вызывает обеспокоенность.
Он также отметил, что подобный вид вооружения не должен применяться в ходе боевых действий. По словам Дюжаррика, кассетные снаряды не должны применяться и им следует уйти в историю.
Как объяснили в Международном комитете Красного креста, опасность кассетных боеприпасов состоит в том, что они открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или « мелкокалиберных бомб» по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. При этом, зачастую снаряды не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.
В МИД России на Соединенные Штаты Америки возложили ответственность за смерти мирных жителей, после передачи Украине кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон станет соучастником убийства гражданских, если передаст Киеву этот вид боеприпасов.
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