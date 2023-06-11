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В министерстве отметили, что Мантуров покинул территорию обстрела за несколько минут до его начала.
«Вице-премьер обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием», — добавили в ведомстве.
Украинские паблики в ответ пригрозили Мантурову «достать его» при следующем визите.
Ранее бывший разведчик Скотт Риттер раскрыл истинное отношение политиков НАТО к президенту Владимиру Зеленскому и Украине. Слова американца приводит издание «Царьград».