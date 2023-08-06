ВСУ ударили по хлебозаводу в Токмаке из HIMARS

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Украинские войска нанесли удар по хлебозаводу в Токмаке. Об этом написал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. В посте говорится, что удары из ракетных систем залпового огня HIMARS были нанесены в ночь на 6 августа. В результате атаки, здание получило локальные повреждения, никто не пострадал, пишет Балицкий.
При этом, минобороны РФ сообщило, что этой ночью российская армия осуществила групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ на территории Старконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.
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Дана Игумнова