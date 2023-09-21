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ВСУ ударили по кладбищу, которое находится в селе Обрывка Херсонской области. Теперь там разрушены надгробия и ограды. Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела со стороны ВСУ после нескольких «прилетов» на территорию кладбища в селе Обрывка разрушены надгробия на могилах и памятные плиты, ограды. На земле, между могилами, видны воронки от разрыва боеприпасов», - уточняет администрация.По информации источника, такие теракты можно считать актом террора, который направлен против гражданского населения. Кроме того, в администрации подчеркнули, что рядом с кладбищем не располагаются какие-либо военные объекты.
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Татьяна Лаврова