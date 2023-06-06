ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по гражданской инфраструктуре Херсонской области

Фото: Фотобанк Московской области
Украинские боевики ударили по гражданской инфраструктуре британскими ракетами
Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новоалексеевки в Херсонской области британскими ракетами Storm Shadow, сообщает «ТАСС».
Российским ПВО удалось сбить три ракеты.
В результате взрыва повреждены здания ПТУ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в пресс-службе администрации Новокаховского городского округа объявили о введении местного режима чрезвычайной ситуации.
Российским ПВО удалось сбить три ракеты.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в пресс-службе администрации Новокаховского городского округа объявили о введении местного режима чрезвычайной ситуации.
Евгения Парфентьева