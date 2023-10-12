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ВСУ уничтожили мост на трассе между Ясиноватой и Горловкой

12 октября 2023, 12:01
Фото: iStock/Kate_Koreneva

Фото: iStock/Kate_Koreneva

Минувшей ночью ВСУ обстреляли территорию Ясиноватского округа в ДНР, повреждена школа и разрушен мост на трассе, ведущей к Горловке. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Шевченко.
«Ночью ВФУ в очередной раз обстреляли территорию Ясиноватского муниципального округа. В результате обстрела повреждения получила школа в поселке Красный Партизан. Разрушен мост на трассе между городами Ясиноватая и Горловка», - написал Шевченко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что удары наносились с помощью кассетных боеприпасов.


Напомним, российская армия ранее часто пользовалась данным маршрутом, чтобы относительно быстро добраться из Горловки в Донецк. Теперь сообщение идет через Енакиево.

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#армия
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Назван крупный город в Украине, который в скором времени может отойти к России
Полковник Макгрегор: ВС РФ могут за несколько дней освободить Харьков
12 октября 2023, 12:51

Фото: istock / byelaman

Российская армия может освободить Харьков за несколько дней. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Если бы они хотели начать наступление и немедленно освободить Харьков, это можно было бы сделать в течение нескольких дней. Тогда они могли бы двинуться прямо на Киев. Почему они этого не делают, остается только догадываться, но они в состоянии это осуществить», - выразил мнение экс-советник.
Он также заявил, что США поставляют армии Украине практически все, начиная от оружия, заканчиваю зарплатам военным. Макгрегор считает, что ВСУ находится на искусственном жизнеобеспечении.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что Россия построила большую и мощную армию во время специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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«Мангалы» защищают российские танки от беспилотников
«Уралвагонзавод» начал штатно оснащать танки козырьками для защиты от дронов
12 октября 2023, 11:37

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации Ростех начал поставлять в войска танки Т-72Б3М, на которые в заводских условиях установлены дополнительные козырьки для защиты от дронов-камикадзе. Ранее подобные конструкции бойцы устанавливали на боевые машины самостоятельно.
Система защиты от беспилотников представляет собой козырек над башней танка, состоящий из угловых металлических профилей. Ранее танкисты мастерили такую защиту из подручных средств. За сходство внешнего вида конструкций солдаты прозвали ее «мангалом». Опыт ведения боевых действий в ходе СВО показал эффективность таких козырьков. 

В Ростехе отметили простоту и несомненную полезность такого решения. Как показала практика, «мангалы» надежно защищают экипажи танков от дронов-камикадзе и боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников. Теперь танки Т-72Б3М серийно оснащаются этой простой и эффективной защитной конструкцией.

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#беспилотник
#дрон
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#ростех
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Испания произвела новую поставку вооружения Украине
Ермак: Украина получила от Испании боеприпасы и ЗРК Hawk
12 октября 2023, 10:55

Фото: iStock/Diy13

Украина получила от Испании боеприпасы и зенитные ракетные комплексы Hawk. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Днём ранее врио министра обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что на Украину будут произведены поставки боеприпасов 105 и 155 калибров, крупнокалиберных пулемётов и шести новых зенитных ракетных установок Hawk. 

Кроме того, она отметила, что в ноябре этого года украинские военные начнут прохождение обучения в Испании по техническому обслуживанию Hawk. Планируется обучить порядка четырёх тысяч человек.

При этом, уточняется, что уже более двух тысяч украинских военнослужащих завершили обучение в стране по другим направлениям.

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«Бардак»: Экс-премьер Украины рассказал о ситуации с военными в рядах ВСУ
Экс-премьер Украины Азаров заявил об остром дефиците офицеров в ВСУ
12 октября 2023, 10:24

Фото: istock / Prostock-Studio

Вооруженные силы Украины испытывают нехватку офицеров из-за потерь в ходе контрнаступления. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в своем телеграм-канале.

«Усилился дефицит офицерских кадров из-за потерь обученных и опытных офицеров. Также часть наиболее опытных и грамотных военнослужащих была отозвана с фронта в тыл или на Запад для освоения ими новых вооружений», — пишет Азаров.
По мнению экс-премьера, нехватку пытаются покрыть за счет принудительной мобилизации, так как грамотного командира, обладающими всеми необходимыми профессиональными навыками, нельзя обучить за 2-3 недели. Из-за этого среди военных растет недовольство, которые наблюдая за эти бардаком, не хотят превращаться в пушечное мясо. 

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#режим
#счёт
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На Украине назвали самого опасного российского генерала
Буданов: Российский генерал Беседа является самым опасным для Украины
12 октября 2023, 10:23

Фото: iStock/macky_ch

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде» рассказал, что глава 5-й службы ФСБ России Сергей Беседа является для Украины самым опасным и проблемным российским генералом.
«Есть человек, всегда приносивший проблемы Украине. Это генерал Беседа», — заявил Буданов.

Он рассказал, что за свою карьеру Беседа нанес огромный урон Украине.

В Рамках этого интервью Буданов также признал, что ВСУ выбились из графика наступления, подчеркнув, что именно выбились, а не отстают. При этом он продолжает утверждать, что еще не все «пошло кувырком». По его словам, причин для этого было много, однако озвучивать их не стал, так как это является государственной тайной.

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#сша
#человек
#интервью
#всу
#вс рф
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Буданов сделал важное заявление о контрнаступлении ВСУ
Буданов: ВСУ выбились из графика контрнаступления
12 октября 2023, 10:08

Фото: iStock/Jakub Laichter

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ идет не по графику, передает «Украинская правда».
Он заявил, что ВСУ выбились из графика наступления, подчеркнув, что именно выбились, а не отстают. При этом он продолжает утверждать, что еще не все «пошло кувырком».

По его словам, причин для этого было много, однако озвучивать их не стал, так как это является государственной тайной.

Тем временем бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что российские силы нанесли серьезнейший удар по Авдеевке, в то время как украинское командование ничем не может им ответить. Эксперт также напомнил, что деньги, вооружение и боеприпасы у Киева на исходе. При этом, поставки от западных партнеров могут резко прекратиться на фоне эскалации конфликта Палестины и Израиля.

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#вооружение
#поставки
#всу
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Новости СВО: как ВСУ готовятся форсировать Днепр, где ВС РФ установили контроль
12 октября 2023, 10:06

Фото: iStock/Three Spots

На всей линии боевого соприкосновения продолжаются боевые действия. Редакция «Радио 1» расскажет, где идут в наступление ВС РФ, какие позиции удалось занять, и как готовятся к операции по форсированию Днепра украинские формирования.

ВС РФ вклинились в оборону ВСУ под Донецком


Российские военнослужащие вклинились в оборону ВСУ под Донецком на глубину до 600 метров. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев изданию РИА Новости. По его словам, зайти вглубь оборонительных рубежей противника ВС РФ удалось в результате наступательных действий в районах населенных пунктов Спорная, Тоненькая, Марьинка и Водяная. Успеха удалось достичь за счет мощного огневого удара по позициям украинской группировки в Авдеевке, Очеретино, Северной и Новокалиново.

 

Украинский танк уничтожен под Авдеевкой


Бойцы Южной группировки войск уничтожили танк ВСУ в районе Авдеевки. Боевая машина противника попыталась сорвать наступление ВС РФ и начала вести обстрел позиций российских бойцов. Артиллеристы ответным огнем из гаубиц вынудили экипаж ВСУ танка обратиться в бегство. В открытый люк башни боевой машины ВС РФ бросили гранату.

Последние новости СВО


Минувшей ночью ВС РФ нанесли удары по военным объектам ВСУ в Харькове, Херсонской и Одесской областях. На Авдеевском направлении российские подразделения продолжают идти в наступление. Южнее Авдеевки взят под огневой контроль участок железной дороги.

На Запорожском участке фронта ВСУ отправляют малые группы пехоты для наступления со стороны Работино.  ВС РФ уничтожают противника и держат линию обороны.

На Херсонском направлении ВСУ стремятся перейти в наступление. Украинская группировка стягивает личный состав и технику. На северо-востоке области готовятся понтонные переправы, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». По информации портала, численность российских войск на этом направлении превосходит противника, однако угроза по форсированию Днепра ВСУ остается высокой.

«Пока земля не станет рыхлой и топкой»: ВС РФ загнали ВСУ в угол
«Пока земля не станет рыхлой и топкой»: ВС РФ загнали ВСУ в угол

Южнее Артемовска ВСУ вновь предприняли попытку атаки, но были отброшены на занимаемые позиции огнем российской артиллерии.  
 
Российские бойцы идут в атаку у Вербового. Под постоянным огнем украинские позиции находятся в Новоданиловке и Малой Токмачке. Активное наступление ВС РФ продолжается на Донецком фронте. Есть продвижение в населенном пункте Северное. Встречные бои идут у Клещеевки и Андреевки. Артиллерия ВСУ работает по российским позициям в Бахмуте и Курдюмовке. ВС РФ ведут огонь по местам дислокации противника в Часовом Яре и Спорном.

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#новости
#всу
#вс рф
#обстрел
#танк
#машина
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Марочко: ВСУ отошли на вторую линию обороны под Купянском
12 октября 2023, 08:58

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Украинские силы оставили несколько укрепленных опорных пунктов и отступили на вторую линию обороны в районе Синьковка-Петропавловка на Купянском направлении. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В беседе с РИА Новости военный эксперт рассказал, что ВСУ не выдержали натиска российских войск и были просто вынуждены оставить ранее занимаемые рубежи. Марочко также отметил, что многие украинские части утратили боеспособность и не смогли противостоять атакам бойцов армии РФ.

По его словам, некоторые подразделения ВСУ из-за больших потерь срочно доукомплектовывались плохо обученными и неподготовленными новобранцами, что не могло не сказаться на боеспособности войск противника. «Западная» группировка российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразила до десяти контратак штурмовых украинских бригад, а затем, перейдя к наступательным действиям, улучшила свое положение по переднему краю линии боевого соприкосновения, заключил Андрей Марочко.

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#эксперт
#всу
#рф
#украина
#авиация
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При падении БПЛА на дом под Белгородом погиб ребенок
Губернатор Гладков: при падении БПЛА на жилой дом под Белгородом погиб ребенок
12 октября 2023, 06:34

Фото: t.me/vvgladkov

При падении сбитого БПЛА на частных дом в Белгородской области погиб ребенок, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, происшествие потрясло всех жителей области. Всего же количество жертв составило три человека.
Ночью, предварительно в результате падания беспилотного летательного аппарата, на окраине Белгорода было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва, но самое главное - три человека погибли, один из них - маленький ребенок, - написал Гладков.
По предварительным данным, еще двое пострадавших находятся в критическом состоянии в реанимации, где врачи борются за их жизни. Власти города уже предприняли неотложные меры для оказания помощи пострадавшим. Врачи и спасатели борются за жизни раненых, а их близким оказывается психологическая поддержка.

Мэр города выразил глубокие соболезнования семьям жертв и заверил их, что город будет предпринимать все усилия для помощи и решения всех проблем, с которыми они столкнулись из-за этой трагедии. В связи с произошедшим, решено перенести проведение нескольких мероприятий в городе, в знак уважения и соболезнования пострадавшим.

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