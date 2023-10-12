ВСУ уничтожили мост на трассе между Ясиноватой и Горловкой

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Минувшей ночью ВСУ обстреляли территорию Ясиноватского округа в ДНР, повреждена школа и разрушен мост на трассе, ведущей к Горловке. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Шевченко.
«Ночью ВФУ в очередной раз обстреляли территорию Ясиноватского муниципального округа. В результате обстрела повреждения получила школа в поселке Красный Партизан. Разрушен мост на трассе между городами Ясиноватая и Горловка», - написал Шевченко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что удары наносились с помощью кассетных боеприпасов.
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Элина Позднякова