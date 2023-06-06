ВСУ уничтожили танк Leopard, чтобы не оставлять его российским бойцам как трофей

Пушилин: подбитый танк Leopard уничтожили ВСУ, чтобы не оставлять его российским бойца в качестве трофея
Подбитый танк Leopard на линии боевого соприкосновения уничтожили бойцы Вооружённых сил Украины, чтобы не оставлять боевую технику российским военным в качестве трофея. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Немецкий танк украинская армия использовала для попытки прорыва обороны ВС РФ на севере Донецкой Народной Республики.
Ранее сообщалось, что глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров, продолжается подмыв дамбы Каховской ГЭС, максимально вода может подняться до 12 метров. Экс-сенатор Франц Клинцевич уверен, Украина давно стремилась к тому, чтобы разрушить Каховскую ГЭС. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Немецкий танк украинская армия использовала для попытки прорыва обороны ВС РФ на севере Донецкой Народной Республики.
«Для нас эта техника важна для изучения», — подчеркнул Пушилин.
Ранее сообщалось, что глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров, продолжается подмыв дамбы Каховской ГЭС, максимально вода может подняться до 12 метров. Экс-сенатор Франц Клинцевич уверен, Украина давно стремилась к тому, чтобы разрушить Каховскую ГЭС. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Андрей Гаврилов