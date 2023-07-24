ВСУ усилили атаки по мирным городам Купянского направления

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Вооруженные силы Украины усилили огневые удары по населенным пунктам на Купянском направлении, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью «РИА Новости».
«За несколько суток был нанесен ряд ударов по населенному пункту Сватово и его окрестностям. Огонь велся в том числе из РСЗО HIMARS», - прокомментировал ситуацию Марочко.
Эксперт отметил, что наибольшее количество атак было предотвращено силам российской противовоздушной обороны.
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