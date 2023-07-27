ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами

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Вооруженные силы Украины усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами, рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«Украинские боевики за последнее время значительно усилили обстрелы региона кассетными боеприпасами», - прокомментировал ситуацию Рогов.
По его словам, среди боеприпасов, которыми ВСУ ведут обстрел региона, есть и американские.
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