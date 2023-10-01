ВСУ в первый раз атаковали Краснодарский край турецким беспилотником Bayraktar

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Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный дрон.
Shot пишет, что максимальная взлётная масса данного беспилотника 650 кг, длина аппарата 6,5 м, а размах крыла 12 м. Максимальная скорость полёта 222 км/ч, высота — 6750 м.
До этого производитель дронов, турецкая компания Baykar, заявила, что планирует инвестировать 100 млн долларов в собственное производство беспилотников на Украине. Об этом говорил глава компании Халук Байрактар на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник. В Сочи обломки БПЛА рухнули рядом с аэропортом. В городе были задержаны 14 рейсов, один отменен.
Аэропорт Сочи с 08:20 работает в обычном режиме на приём и выпуск самолетов. В городе ситуация спокойная, заявил мэр Алексей Копайгородский.
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Над Смоленской областью перехвачено ещё 2 беспилотника
До этого производитель дронов, турецкая компания Baykar, заявила, что планирует инвестировать 100 млн долларов в собственное производство беспилотников на Украине. Об этом говорил глава компании Халук Байрактар на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве.
Аэропорт Сочи с 08:20 работает в обычном режиме на приём и выпуск самолетов. В городе ситуация спокойная, заявил мэр Алексей Копайгородский.
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Мария Фирсова