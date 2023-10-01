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ВСУ в первый раз атаковали Краснодарский край турецким беспилотником Bayraktar

01 октября 2023, 11:50
Фото: iStock/Mevlut_INAN

Фото: iStock/Mevlut_INAN

Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный дрон.
Shot пишет, что максимальная взлётная масса данного беспилотника 650 кг, длина аппарата 6,5 м, а размах крыла 12 м. Максимальная скорость полёта 222 км/ч, высота — 6750 м.

До этого производитель дронов, турецкая компания Baykar, заявила, что планирует инвестировать 100 млн долларов в собственное производство беспилотников на Украине. Об этом говорил глава компании Халук Байрактар на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве.


Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник. В Сочи обломки БПЛА рухнули рядом с аэропортом. В городе были задержаны 14 рейсов, один отменен.

Аэропорт Сочи с 08:20 работает в обычном режиме на приём и выпуск самолетов. В городе ситуация спокойная, заявил мэр Алексей Копайгородский.

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#всу
#сво
#украина
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Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Курской области
01 октября 2023, 12:12

Фото: istockphoto/Leestat

Сегодня в 04:10 российские пограничники заметили противника недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района.
Shot пишет, что в состав ДРГ входили четыре человека. Они были вооружены винтовками М-4. Перед попыткой прорыва проводился артобстрел, украинские диверсанты также стреляли из РПГ-7.
 
В результате боя участники ДРГ были отброшены назад, прорыва границы не допущено.
 
На данный момент меры усиления приняли в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Ранее сообщалось, что ВСУ в первый раз атаковали Краснодарский край турецким беспилотником Bayraktar. Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный дрон.

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#всу
#сво
#военные
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В Госдуме раскритиковали новый план контрнаступления Зеленского
Депутат Шеремет назвал новый план контрнаступления Зеленского самоубийством
01 октября 2023, 11:58

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал самоубийственным новый план контрнаступления, который согласован Владимиром Зеленским на Западе. Об этом сообщает РИА Новости.
Шеремет отметил, что украинский лидер Зеленский своей политикой не оставляет Украине шанса сохраниться как стране. Он также подчеркнул, что Зеленский всеми силами старается сохранить свой пост и больше его ничего не интересует.

Шеремет добавил, что план контрнаступления украинских войск не содержит перспектив. 

Ранее сообщалось о том, что ВСУ не смогли добиться успеха в контрнаступлении из-за глубоко продуманной обороны, которую выстроила РФ. Также несвоевременные поставки оружия Западом — это еще один фактор провала контрнаступления украинских войск. 

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#сша
#пост
#план
#краснодарский край
#лидер
#зеленский
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В Германии испугались маневра России на Украине
Немецкий генерал Вольски: ВСУ бессильны против российской линии обороны
01 октября 2023, 11:40

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Генерал в отставке Райнхард Вольски заявил, что ВСУ не смогли добиться успеха в контрнаступлении из-за глубоко продуманной обороны, которую выстроила РФ. Об этом Вольски сообщил в эфире немецкого телеканала Welt.
По мнению Вольски, несвоевременные поставки оружия Западом — это еще один фактор провала контрнаступления украинских войск. Немецкий генерал подчеркнул, что прорыв хорошо подготовленной обороны определенно приведет к большому количеству жертв.

Напомним, ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер написал в своей статье, что танки Abrams, которые недавно были переданы США Украине, станут легкой мишенью для ВС России, так как украинские солдаты не обладают необходимыми навыками эффективного управления. 

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Медведев назвал тех, кто толкает РФ к третьей мировой

#сша
#поставки
#зеленский
#рф
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Медведев назвал тех, кто толкает РФ к третьей мировой
01 октября 2023, 11:26

Фото: сайт Кремля

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в воскресенье опубликовал новый пост.
Дмитрий Медведев прокомментировал последние новости СВО, а именно заявления некоторых западных руководителей о планах оказать Украине дополнительную военную помощь.
 
«Один новоиспеченный кретин – министр обороны Британии» Грант Шэппс сообщил о намерении направить британских военных инструкторов на Украину для обучения военнослужащих ВСУ, написал Дмитрий Медведев. Он считает, что прибытие британских специалистов превратит их «в легальную цель» для ВС РФ, и «они будут безжалостно уничтожаться».
 
«Другая дура требует немедленно поставить хохлобандеровцам ракеты Тaurus», пишет Медведев, имя в виду, возможно, главу оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она говорила, что легальными целями для ударов ВСУ являются объекты на территории России, включая Крым.
Медведев ответил, что «удары по немецким заводам, где эти ракеты делают», тоже «будут соответствовать международному праву».
«Всё-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой…»,-написал в заключении Дмитрий Медведев.
Ранее в своём Telegram-канале заместитель представителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев писал, что спецоперация будет продолжаться до полного искоренения нацистского режима Киева. Он отметил, что Россия одержит победу в спецоперации и освободит ещё больше территорий.

По словам Медведева, СВО завершится, когда «исконно русские территории» будут полностью освобождены от врага.

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#дмитрий медведев
#сво
#украина
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ВСУ добивают своих солдат, которые попадают в плен
01 октября 2023, 11:09

Фото: iStock/Silent_GOS

Офицер-инструктор группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Аид» рассказал, что ВСУ пытаются добивать солдат, попавших в плен к российским военным.
РИА Новости приводит слова военного:
 
«Пленных своих, которых берут российские военные, они максимально добивают, чтобы никто ничего из них не рассказал».
Также, по его словам, украинская армия часто применяет тактику британского спецназа SAS.

Ранее сообщалось, что британские власти работают над изучением возможности и целесообразности отправки своего флота в Черное море. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс.

Он рассказал, что в Лондоне хотят понять, есть ли возможность использовать свой флот для «защиты» коммерческих судов от РФ в Чёрном море. По словам Шаппса, данный вопрос он изучал совместно с украинским руководством во время своего недавнего визита.Сообщается, что Лондон планирует вносить более значимый вклад в «защиту» киевского режима в Черном море. Шаппс считает, что Британия «может помочь и дать совет».

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#всу
#сво
#украина
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Над Смоленской областью перехвачено ещё 2 беспилотника
01 октября 2023, 10:50

Фото: iStock/valio84sl

Ещё два беспилотника перехватили над территорией Смоленской области примерно в 10:00 утра.
«1 октября около 10.00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении Минобороны.
Сегодня утром силы ПВО и РЭБ в Заднепровском районе Смоленска уже ликвидировали 3 украинских беспилотника самолётного типа.
Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. На месте работают оперативные службы.

Сообщалось, что на территории Краснодарского края ликвидировали украинский БПЛА. По предварительной версии, для атаки по Сочи использовался китайский Mugin-5.

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#сво
#беспилотник
#бпла
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В США сообщили о ловушке, устроенной для украинской армии
Экс-разведчик Риттер: танки Abrams станут легкой мишенью для ВС России
01 октября 2023, 10:00

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер написал в своей статье, что танки Abrams, которые недавно были переданы США Украине, станут легкой мишенью для ВС России, так как украинские солдаты не обладают необходимыми навыками эффективного управления. Об этом сообщает Sputnik.
По мнению Риттера, танк Abrams станет для ВСУ мобильным стальным гробом. Бывший разведчик отметил, что ВСУ пройдут обучение только базовым навыкам управления танками, по этой причине украинские войска не смогут попадать точно в цель с помощью Abrams.

Риттер подчеркнул, что история с Abrams будет такой же, как и с немецкими Leopard 2A6, шведскими Strv 122 и британскими Challenger.

Ранее военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что украинские войска потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) уже как минимум третью часть переданных Западом танков Leopard. 

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#сша
#эксперт
#история
#ракета
#обучение
#операции
#сво
#всу
#зеленский
#танк
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В Сочи обломки БПЛА рухнули рядом с аэропортом
01 октября 2023, 09:41

Фото: iStock/rancho_runner

В городе были задержаны 14 рейсов, один отменен.
Аэропорт Сочи с 08:20 работает в обычном режиме на приём и выпуск самолетов. В городе ситуация спокойная, заявил мэр Алексей Копайгородский.
 
Минобороны утром сообщило, что на территории Краснодарского края ликвидировали украинский БПЛА.  По предварительной версии, для атаки по Сочи использовался китайский Mugin-5.

Ранее БПЛА самолетного типа уничтожили над территорией Краснодарского края. Об этом сообщает Минобороны.

«1 октября около 08.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркивают в ведомстве.
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#сочи
#беспилотник
#всу
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В Белгородской области обстрелян центральный рынок
01 октября 2023, 09:16

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в воскресенье утром ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино.
По предварительной информации, пострадали три человека. Женщина получила осколочные ранения шеи. Бригада скорой помощи доставила её в больницу Белгорода.
 
Ещё двое мужчин получили осколочные ранения ног. Первая медпомощь им была оказана сотрудниками пожарной части. Один из пострадавших не стал дожидаться врачей и ушёл. Второго мужчину отвезли в горбольницу.
 
Повреждены фасады торговых павильонов, муниципальные гаражи и три автомобиля.

Ранее в Краснодарском крае дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник. Об этом сообщает Минобороны.

«1 октября около 08.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркивают в ведомстве.
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#сво
#всу
#белгород
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