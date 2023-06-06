ВСУ в течение часа обстреливали Шебекино из разных вооружений

Украинская артиллерия час обстреливала Шебекино из РСЗО и миномётов
Украинская артиллерия в течение часа вечером во вторник, 6 июня, обстреливала Шебекино Белгородской области из РСЗО и миномётов калибра 120 миллиметров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента.
За час обстрела украинская сторона выпустила 491 снаряд. В результате инцидента один местный житель ранен, жертв нет.
Ранее глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что только за сегодняшнее утро Вооруженные силы Украины выпустили более 70 ракет из РСЗО «Град» по селу Новая Таволжанка Белгородской области.
Он отметил, что свыше 15 ударов из ствольной артиллерии совершили по городу Шебекино.
Кроме того, в ходе обстрела ВСУ Белгородской области в четверг, 1 июня, в служебной машине погибли три срочника, прибывших из Свердловской области.
За час обстрела украинская сторона выпустила 491 снаряд. В результате инцидента один местный житель ранен, жертв нет.
Он отметил, что свыше 15 ударов из ствольной артиллерии совершили по городу Шебекино.
Кроме того, в ходе обстрела ВСУ Белгородской области в четверг, 1 июня, в служебной машине погибли три срочника, прибывших из Свердловской области.
Андрей Гаврилов