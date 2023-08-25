ВСУ в Запорожской области могут наступать только небольшими группами

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Вооруженные силы Украины лишены возможности наступать батальонами в Запорожской области, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в интервью «РИА Новости».
«Всех волнует, почему они не соберут там сразу 10 батальонов. Потому что как только они соберутся, туда сразу полетит все, что может летать, мы сразу нанесем огневое поражение. Поэтому собраться они не могут, они вынуждены идти маленькими кучками, накатами, волнами. А это для стрелковых подразделений просто сладкая добыча», - прокомментировал ситуацию Балицкий.
Он также отметил, что именно в это заключается вся сложность ведения боевых действий в современном мире. Сделать что-то тайным не представляется возможным - «все просматривается, все прозрачно», заключил Балицкий.
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Евгения Парфентьева