ВСУ вынуждены самостоятельно мастерить оружие из-за недостатка БМП

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ВСУ приспособились оборудовать импровизированные боевые машины БМП-1ЛБ из-за недостатка боевых машин пехоты. Они имеют очень низкую скорость и всего один пулемет. Об этом рассказал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
По его словам, такие машины двигаются со скоростью не выше, чем у пешехода.
Он также добавил, что данная машина может перевозить порядка восьми человек. Однако он подчеркнул, что БМП-1ЛБ имеет всего один пулемет в отличие от обычного МТ-ЛБ с двумя пулеметами. Таким образом, по мнению Экса, машина станет бесполезной, если пулемет заклинит.
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«Украинцы активно превращают транспортеры МТ-ЛБ в боевые машины пехоты. Получившиеся экземпляры обладают в два раза более толстой броней, из-за чего БМП стала значительно тяжелее», - пояснил Экс.
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Элина Позднякова