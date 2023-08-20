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ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Киевскому району Донецка

СЦКК: ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Киевскому району Донецка
20 августа 2023, 02:49

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка двумя кассетными снарядами калибра 155 мм в 02:25, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными действиями Украины (СЦКК).

«После полуночи зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02:25 — населенный пункт Яснобродовка — город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетного типа)», — говорится в сообщении представительства.
Помимо этого, представительство также отметило, что украинские войска в 02:30 выпустили еще три снаряда того же калибра по Киевскому району.

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В США забили тревогу из-за шокирующей ситуации на Украине
Американский полковник: поставляемое Украине оружие исчезло
20 августа 2023, 02:45

Фото: iStock/JARAMA

Американское оружие, поставляемое в Украину, исчезло. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
«Мы отправляем оборудование на миллиарды долларов, и большая часть его просто исчезает, вероятно, попадая на черный рынок, а деньги не доходят до нужных мест!» — выразил свое негодование Макгрегор.
Полковник призвал американцев обратить внимание на ситуацию с отправкой оружия и финансированием Украины и провести разбирательство в этом вопросе.

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На Украине отказались признавать провал контрнаступления ВСУ
Кулеба не согласился с тем, что контрнаступление ВСУ провалилось
20 августа 2023, 02:14

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба опроверг заявления западных экспертов о том, что контрнаступление ВСУ провалилось. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.
Кулеба предостерег западных аналитиков от поспешных выводов о неудачах украинской армии. Он отметил, что Украина спокойно относится к таким прогнозам.

«Мы не обращаем внимания на подобные заявления. Согласно мнению некоторых неименованных представителей власти, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить существование в феврале 2022 года в течение трех-десяти дней», — подчеркнул Кулеба.
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Бывший американский разведчик предрек Украине два исхода
Американский экс-разведчик: два пути Украины - смерть или капитуляция
20 августа 2023, 02:09

Фото: iStock/Olena_Z

Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил свое мнение о ситуации в Украине в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Он считает, что значительные потери вооруженных сил Украины указывают на то, что стране придется выбирать между капитуляцией и падением.
Риттер прокомментировал заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что данные о числе погибших и раненых украинских военнослужащих во время военного положения теперь являются государственной тайной.

«На основе текущей информации о потерях ВСУ, выбор для Украины сводится к двум вариантам: либо капитуляция, либо смерть», — написал Риттер.
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ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
20 августа 2023, 01:46

Фото: istockphoto/Standart

За последние 24 часа территория Донецкой Народной Республики подверглась обстрелу со стороны украинских войск 31 раз, в результате чего было выпущено 104 различных боеприпаса. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем телеграм-канале.
«В течение прошедших суток мы задокументировали 31 случай обстрела со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ). На донецком направлении противник 18 раз открывал огонь из артиллерии калибра 155 мм, включая применение снарядов с кассетной боевой частью. На горловском направлении зафиксировано девять обстрелов из реактивных систем залпового огня и артиллерии калибра 152 мм. На светлодарском направлении отмечены четыре обстрела из артиллерии 155 мм», — гласит заявление.
В результате обстрелов подверглись атаке районы семи населенных пунктов ДНР: Светлодарск, Луганское, Горловка, Зайцево, Гольмовский, Донецк и Макеевка. По предварительным данным, в результате обстрелов двое граждан получили ранения в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.

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Прилепин призвал поставить памятник Дарье Дугиной в Киеве
Прилепин: отомстить за Дарью Дугину можно, поставив ей памятник в Киеве
20 августа 2023, 00:48

Фото: iStock/ValuaVitaly

В своем телеграм-канале сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин предложил установить памятник Дарье Дугиной в Киеве в знак уважения к ее памяти.
Дугина скончалась 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ утверждает, что за этим убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления является гражданка Украины Наталья Вовк.

«Даша Дугина. Прошел год... Единственный достойный способ почтить память Даши — это установить ей красивый, такой же, как она сама, легкий и безупречный памятник в Киеве. Все остальное недостаточно для того, чтобы достойно помнить ее», — написал Прилепин в своем телеграм-канале.
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СМИ: украинские генералы решили пойти ва-банк
BI: Украина введет в бой 82-ую и 46-ую резервные бригады
20 августа 2023, 00:45

Фото: iStock/Grigorenko

Портал Business Insider сообщает, что украинское военное руководство решило ввести в бой свои резервные силы, надеясь на успех в контрнаступлении. Этот шаг интерпретируется как попытка украинских генералов «поставить все свои фишки на кон», полагаясь на все доступные им ресурсы, указано в публикации.
Киев собирается ввести в бой 82-ю десантно-штурмовую бригаду стратегического резерва ВСУ и 46-ю аэромобильную бригаду. Стоит отметить, что 82-я бригада обладает половиной боевых машин пехоты, поставленных Западом и соответствующих стандартам НАТО.

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#минобороны
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На Украине заявили о немедленном поражении самолетов
Командующий Олещук заявил о немедленном поражении самолетов ВСУ при старте
19 августа 2023, 23:29

Фото: iStock/Marina Denisenko

Командир Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук заявил о том, что украинские самолеты подвергаются атакам сразу после взлета с аэродрома, передает РИА Новости.
«Наши самолеты атакуются, едва поднимаясь с аэродрома. Они попадают под обстрел каждый день. Атаки идут и с земли, и из воздуха», — заявил Олещук в интервью телеканалу «Рада».
Он также добавил, что украинские самолеты находятся под постоянным обстрелом во время выполнения заданий.

«На каждого нашего пилота, выполняя задание, направляется от пяти до девяти вражеских самолетов различных типов», — подчеркнул он.
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Пресс-секретарь Зеленского: передача JAS Gripen Украине обсуждается теоретически
19 августа 2023, 21:55

Фото: iStock/Airubon

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что передача шведских истребителей JAS Gripen Украине рассматривается лишь в теоретическом аспекте, так как для этого необходимо в том числе политическое согласие. Об этом Никифоров сообщил в эфире телеканала «Рада».
Ранее Никифоров заявил, что Швеция приняла стратегию по предоставлению Украине 500 миллионов евро на восстановление. Он также отметил, что Швеция также намерена передать Киеву насосы для питьевой воды для пострадавших от разрушения Каховской ГЭС районов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen. По словам Зеленского, были детально обговорены будущие шаги возможности получения шведских Gripen.

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#пилоты
#самолет
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Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не могут удержать контроль над Купянском
19 августа 2023, 21:15

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинским войскам не удается удержать оборону под Харьковом, по этой причине они могут потерять контроль над Купянском. Об этом Риттер сообщил в эфире U.S. Tour of Duty.
Риттер отметил, что ВСУ отправляют в бой последние резервы. Он также отметил, что всей линии фронта ВС РФ дают им отпор, а на определенных участках боевых действий российская армия переходит в активное наступление.

По мнению американского экс-разведчика, Киеву не удалось добиться прорыва на передовой.

Напомним, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ не смогут продолжать военные действия без поддержки НАТО. Джонсон уверен, что со временем положение украинской армии будет становиться только хуже. По мнению бывшего аналитика ЦРУ, ВСУ не удастся в полной мере восполнить слишком большое число потерь.

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