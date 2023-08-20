ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Киевскому району Донецка

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Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка двумя кассетными снарядами калибра 155 мм в 02:25, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными действиями Украины (СЦКК).
«После полуночи зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02:25 — населенный пункт Яснобродовка — город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетного типа)», — говорится в сообщении представительства.Помимо этого, представительство также отметило, что украинские войска в 02:30 выпустили еще три снаряда того же калибра по Киевскому району.
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