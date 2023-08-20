ВСУ выпустили два кассетных снаряда по району Макеевки

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Рано утром в воскресенье украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по району Червоногвардейский в Макеевке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) через их телеграм-канал.
«Был зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по следующему направлению: 05:45 — с. Семёновка — г. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм (кассетные)», — указано в сообщении представительства.Также в представительстве уточнили, что с 05:15 до 05:40 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибра 155 мм по районам Петровский и Кировский Донецка.
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