ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку

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ВСУ в 05:25 13 сентября выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 3 кассетных снаряда 155-мм калибра. Об этом сообщается в Телеграм-канале Представительства ДНР в СЦКК.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:25 - населенный пункт Галицыновка — город Донецк: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — проинформировали в представительстве.
Артиллерия 155-мм калибра применяется странами НАТО. ВСУ активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР дальнобойные гаубицы M777, поставленные Вашингтоном. Кроме того, западные партнеры поставили Киеву польские САУ Krab, немецкие САУ PzH 2000 и французские САУ CAESAR.
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