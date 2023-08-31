ВСУ вновь пытаются атаковать Брянск, в городе слышны взрывы

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Украина вновь предприняла попытку атаковать Брянск беспилотными летательными аппаратами. По словам местных жителей, в городе слышны взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Взрывы в Брянске: армия России отражает атаку врага», - говорится в сообщении военкоров.
Уточняется, что российские силы противовоздушно обороны сбили в небе над городом по меньшей мере три украинских беспилотных летательных аппарата.
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