ВСУ впервые обстреляли территорию РФ из новой гаубицы «Богдана»

Фото: iStock/NiseriN
В качестве снарядов ВСУ применили М982 Excalibur — 155-мм высокоточный управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности американского производства. Украинские «Богдана» были разработаны специально для натовских боеприпасов калибром в 155 миллиметров.
Читайте также:
Военный эксперт Дрозденко назвал главные преимущества контрактной службы в армии
Макгрегор: Зеленский проиграл еще больше, подняв ставки против России
Вчера украинские войска атаковали Курскую область не менее шести раз