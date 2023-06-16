ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку

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Украинские войска выпустили 11 снарядов по Киевскому району Донецка
Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 11 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает РИА Новости.
Как стало известно, обстрел со стороны ВСУ велся по направлению: населенный пункт Ласточкино — Киевский район Донецка. Данные о последствиях обстрелов пока не сообщаются.
Напомним, что артиллерия калибром 155 миллиметров используется странами НАТО.
Ранее «Радио 1» сообщало о сдаче в плен бойцов ВСУ.
Как стало известно, обстрел со стороны ВСУ велся по направлению: населенный пункт Ласточкино — Киевский район Донецка. Данные о последствиях обстрелов пока не сообщаются.
Ранее «Радио 1» сообщало о сдаче в плен бойцов ВСУ.
Екатерина Коршунова