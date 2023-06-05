ВСУ выпустили более 70 снарядов из РСЗО «Град» по Белгородской области за сегодняшнее утро

Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
Украинские войска выпустили более 70 ракет по селу Новая Таволжанка
Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что только за сегодняшнее утро Вооруженные силы Украины выпустили более 70 ракет из РСЗО «Град» по селу Новая Таволжанка Белгородской области, сообщает «РИА Новости».
Жданов отметил, что свыше 15 ударов из ствольной артиллерии совершили по городу Шебекино.
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ходе ночных обстрелов Белгородской области пострадал один мирных житель. Отмечается, что в ночь с 4 на 5 мая ВСУ нанесли удар по одному из энергетических объектов региона.
Ранее «Радио 1» сообщало, как Вячеслав Гладков рассказал, что две женщины погибли в поселке Маслова Шебекинского округа под обстрелом Вооруженных сил Украины.
Жданов отметил, что свыше 15 ударов из ствольной артиллерии совершили по городу Шебекино.
Ранее «Радио 1» сообщало, как Вячеслав Гладков рассказал, что две женщины погибли в поселке Маслова Шебекинского округа под обстрелом Вооруженных сил Украины.
Евгения Парфентьева