ВСУ за сутки 108 раз обстреляли территорию ДНР

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За последние 24 часа украинские вооруженные силы провели 108 обстрелов на территории Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 338 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
«На направлении Донецка враг осуществил 86 обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии калибром 155 миллиметров, включая атаки с кассетными боевыми частями. На Горловском направлении было зафиксировано 17 обстрелов из артиллерии калибром 155 и 152 миллиметра. На Ясиноватском направлении — 4 обстрела из артиллерии калибром 155 миллиметров. В Волновахском районе был один обстрел из артиллерии калибром 155 миллиметров. Общее число выпущенных боеприпасов составило 338 единиц различных типов», — говорится в сообщении представительства.Также сообщается, что обстреляны районы семи населенных пунктов ДНР, включая Горловку, Ясиноватую, Ясиноватский район, Донецк, Макеевку, Александровку и Керменчик.
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