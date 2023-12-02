ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

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ВСУ 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) за последние сутки. Всего украинскими военными по территории республики было выпущено 38 боеприпасов, сообщает в своём Телеграм-канале представительство региона в СЦКК.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155-мм. На горловском — два обстрела из артиллерии 155-мм. На ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155-мм», — говорится в публикации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян