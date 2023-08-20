ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

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За последние 24 часа территория Донецкой Народной Республики подверглась обстрелу со стороны украинских войск 31 раз, в результате чего было выпущено 104 различных боеприпаса. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем телеграм-канале.
«В течение прошедших суток мы задокументировали 31 случай обстрела со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ). На донецком направлении противник 18 раз открывал огонь из артиллерии калибра 155 мм, включая применение снарядов с кассетной боевой частью. На горловском направлении зафиксировано девять обстрелов из реактивных систем залпового огня и артиллерии калибра 152 мм. На светлодарском направлении отмечены четыре обстрела из артиллерии 155 мм», — гласит заявление.В результате обстрелов подверглись атаке районы семи населенных пунктов ДНР: Светлодарск, Луганское, Горловка, Зайцево, Гольмовский, Донецк и Макеевка. По предварительным данным, в результате обстрелов двое граждан получили ранения в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.
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