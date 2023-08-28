ВСУ за сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР

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За последние 24 часа украинские военные 68 раз открывали огонь по территории ДНР, отмечается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов военных преступлений Украины.
«По донецкому направлению вооруженные формирования Украины провели 46 обстрелов, используя реактивные системы залпового огня (РСЗО) и 155-мм артиллерию, включая кассетные боеприпасы. В районе Горловки зафиксировано 17 артиллерийских обстрелов калибром 152 мм. На ясиноватском направлении было пять обстрелов из РСЗО и 155-мм артиллерии», — говорится в сообщении.По утверждениям представительства, общее количество выпущенных украинскими войсками боеприпасов составило 245 единиц.
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