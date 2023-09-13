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ВСУ за сутки 98 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки 98 раз обстреляли территорию ДНР
13 сентября 2023, 00:24
Фото: istockphoto/Standart

Фото: istockphoto/Standart

Украинские вооруженные силы провели 98 артобстрелов на территории Донецкой Народной Республики за последние сутки, выпустив в общей сложности 284 снаряда. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Были зафиксированы обстрелы из разных видов оружия, включая ракетные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию калибром 152 мм и 155 мм, включая атаки с кассетными боеприпасами. Атаки охватили районы нескольких населенных пунктов Донецкой Народной Республики, включая Горловку, Ясиноватский район, Донецк и другие.

Населенные пункты, которые оказались под артобстрелом, включают в себя Горловку (Никитовский, Центрально-Городской районы), Ясиноватский район, Донецк (Ленинский, Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка и Керменчик.

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#донецк
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Украинским беженцам в Ирландии пришли фейковые письма о службе в ВСУ
Irish Times: беженцам с Украины в Ирландии пришли фейковые письма о службе в ВСУ
12 сентября 2023, 23:50

Фото: iStock/Olena_Z

Нескольким украинским беженцам, находящимся в Ирландии, были доставлены фальшивые письма, которые якобы отправлены от имени министерства юстиции Ирландии. В этих поддельных сообщениях говорилось о необходимости их возвращения на Украину с целью службы в Вооруженных Силах Украины (ВСУ), говорится в статье газеты Irish Times.
Письма, в качестве примера, имели дату 7 сентября и заявляли, что министерство юстиции Ирландии получило запрос от украинского правительства относительно экстрадиции. Этот запрос, согласно сообщениям, был мотивирован «правом на призыв к военной службе на Украине». В этих фальшивых письмах также говорилось о «невыполнении законной обязанности службы в ВСУ» на Украине.

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#всу
#зеленский
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ООН отреагировала на критику Подоляка
Дюжаррик заявил, что критика ООН Подоляком не удивила организацию
12 сентября 2023, 20:47

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя нелестные слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка в адрес организации, заявил, что критика — это не новость для ооновцев.
По словам Дюжаррика, ООН продолжает усердную работу. 

Ранее Подоляк назвал ООН «конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость».

Напомним, нелестные высказывания об ООН ранее позволил себе украинский лидер Владимир Зеленский. Он заявил, что ООН не выступает единым фронтом в вопросе давления на РФ.По словам украинского лидера, ООН «могла бы быть лучшей площадкой для объединения мира», но этого не происходит. Зеленский намекнул, что страны-участницы всемирной организации больше интересуются экономическими отношениям, чем «ценностями». 

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Украинский пленный рассказал, как попал под обстрел «кассетами» со стороны ВСУ
12 сентября 2023, 20:41

Фото: iStock/Prostock-Studio

Боец ВСУ, попавший в плен в Запорожской области, рассказал, как попал под обстрел кассетными боеприпасами со стороны Киева.
«Завезли ночью на объект (на Запорожском направлении), на котором нас взяли. Выкинули, трое суток мы там сидели. 16-го числа зашли ребята и мы сдались в плен. Когда нас уже ребята вели, через лесопосадку украинская сторона начала обстреливать «кассетами». От них получил ранения в руку, ногу и спину», - прокомментировал ситуацию пленный.

Отмечается, что сейчас пострадавшему оказывают помощь российские медики. Он находится в больнице.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с украинским военнопленным Андреем Оранюком, где он рассказал, что на обучении во Франции его практически ничему не научили.

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#сво
#запорожская область
#боеприпасы
#обстрел
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Американский военкор ужаснулся увиденному в Донецке
Американский военкор Ланкастер: ВСУ наносят удары по гражданским целям в Донецке
12 сентября 2023, 20:29

Фото: iStock/Nzpn

Американский военкор Патрик Ланкастер заявил, что украинские войска намеренно наносят удары по мирным объектам Донецка. Об этом Ланкастер сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам Ланкастера, во время выборов ВСУ наносили удары по Донецку в различных его районах. Он отметил, что практически каждый день мирные жители умирают из-за украинских обстрелов.

Журналист подчеркнул, что киевский режим презирает жителей Донбасса. Ланкастер добавил, что с момента начала спецоперации на Украине ВСУ занимают те же рубежи.

Напомним, ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на передовой участились случаи дезертирства бойцов украинской армии, которых отправляли туда против их воли.

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#зеленский
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В Пентагоне раскрыли, когда первые F-16 взлетят над Украиной
Пентагон: Обучение украинских летчиков на F-16 займет от 6 до 9 месяцев
12 сентября 2023, 20:03

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Обучение украинских летчиков управлению американскими истребителями F-16 займет от 6 до 9 месяцев, об этом сообщил кандидат на пост начальника штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин.
«Очевидно, что каждый из учащихся отличается своим уровнем знаний и темпом освоения курса. Однако курс, который мы проходим, обычно занимает примерно шесть месяцев. Так что, если бы они начали (проходить) его здесь в следующем месяце или около того, (окончание подготовки) произошло бы в начале весны», - прокомментировал ситуацию Олвин.

По его словам, обучение пилотов Вооруженных сил Украины управлению F-16 займет от шести до девяти месяцев.

​При этом ранее бывший аналитик ​ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские военные с легкостью и «без колебаний» уничтожают любое оружие, поставляемое западной коалицией ВСУ.

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#пилот
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#сво
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В СМИ сообщили об истерике Зеленского из-за саммита G20
Rebelión: истерика Зеленского вызвана усиливающейся изоляцией Украины в мире
12 сентября 2023, 19:23

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский начал понимать, что скоро потеряет всех союзников после итогов саммита G20. Об этом сообщает Rebelión.
В материале статьи сообщается, что Киев вынужден признать усиливающуюся изоляцию из-за роста призывов к началу переговоров и прекращению боевых действия. По этой причине Зеленский «устроил истерику» и записал «в число своих врагов Папу Римского, Китай, а теперь и все страны G20». 

По информации издания, в итоговом коммюнике саммита G20 не упоминается поддержка Киева.

Ранее Зеленский заявил, что ООН не выступает единым фронтом в вопросе давления на РФ. Зеленский намекнул, что страны-участницы всемирной организации больше интересуются экономическими отношениям, чем «ценностями». 

Напомним, постпред РФ при организации Василий Небензя сообщил, что Киев пытается свалить на Запад провал так называемого контрнаступления.

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Зеленский заявил, что провел совещание в узком кругу по ситуации на фронте

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#киев
#рф
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Зеленский раскритиковал ООН, заявив о недостаточном давлении на Россию
Зеленский: ООН могла бы быть лучшей площадкой для объединения мира, но этого нет
12 сентября 2023, 18:58

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ООН не выступает единым фронтом в вопросе давления на РФ. Видео с жалобой Зеленского опубликовано в его телеграм-канале.
Зеленский намекнул, что страны-участницы всемирной организации больше интересуются экономическими отношениям, чем «ценностями». По словам украинского лидера, ООН «могла бы быть лучшей площадкой для объединения мира», но этого не происходит.

Зеленский подчеркнул, что государства-участники ООН, которые хотят продолжать отношения с РФ, больше заинтересованы в собственной экономике.

Напомним, ранее постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что Киев пытается свалить на Запад провал так называемого контрнаступления. 

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#новости
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#зеленский
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#киев
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Небензя: Киев клянчит оружие, чтобы свалить на Запад провал контрнаступления
12 сентября 2023, 18:46

Фото: iStock/alexkich

Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что Киев пытается свалить на Запад провал так называемого контрнаступления. Об этом Небензя сообщил на заседании СБ ООН.
Ранее Небензя попросил минобороны Британии обновить информацию на своем сайте, на котором написано, что ни один танк Challenger не уничтожен на поле боя. Он отметил, что на Украине подбито уже два таких танка, западная техника там «горит синем пламенем».

Напомним, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на передовой участились случаи дезертирства бойцов украинской армии, которых отправляли туда против их воли. Соскин подчеркнул, что при контрнаступлении ВСУ понесли серьезные потери. По этой причине им не хватает живой силы, а мужчины отказываются идти добровольцами на фронт.

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#всу
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#танк
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Небензя раскрыл судьбу танков Challenger на Украине
Небензя: западная техника, включая Challenger, горит на Украине синим пламенем
12 сентября 2023, 18:19

Фото: сайт Кремля

Постпред РФ при ООН Василий Небензя попросил минобороны Британии обновить информацию на своем сайте, на котором написано, что ни один танк Challenger не уничтожен на поле боя. Об этом Небензя сообщил на заседании Совбеза.
Небензя отметил, что на Украине подбито уже два таких танка, западная техника там «горит синем пламенем». 

Напомним, ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что российские военные с легкостью и «без колебаний» уничтожают любое оружие, поставляемое западной коалицией Вооруженным силам Украины. Джонсон напомнил, что когда-то считалось, что системы HIMARS изменят ситуацию на поле боя, однако этого не произошло, поскольку они довольно легко становятся добычей российских систем противовоздушной обороны.

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