ВСУ за сутки 98 раз обстреляли территорию ДНР

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Украинские вооруженные силы провели 98 артобстрелов на территории Донецкой Народной Республики за последние сутки, выпустив в общей сложности 284 снаряда. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Населенные пункты, которые оказались под артобстрелом, включают в себя Горловку (Никитовский, Центрально-Городской районы), Ясиноватский район, Донецк (Ленинский, Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка и Керменчик.
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