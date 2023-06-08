ВСУ за сутки выпустили 345 снарядов по Шебекино

Фото: сайт Кремля
Губернатор Гладков: ВСУ выпустили за сутки 345 снарядов по Шебекинскому городскому округу Белгородской области
В среду, 7 июня, Вооружённые силы Украины выпустили 345 снарядов по территории Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в своём телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Кроме того, под обстрел украинской артиллерии попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский и Грайворонский городской округ. В Шебекине за сутки зафиксировали атаку дронов, которые сбросили порядка 18 взрывных устройств. О раненых и жертвах не сообщается. При этом в рекзультате обстрелов были повреждены промышленные предприятия и жилые дома.
Ранее сообщалось, что в результате неудачной попытки контрнаступления Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении противник понёс колоссальные потери.
Кроме того, под обстрел украинской артиллерии попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский и Грайворонский городской округ. В Шебекине за сутки зафиксировали атаку дронов, которые сбросили порядка 18 взрывных устройств. О раненых и жертвах не сообщается. При этом в рекзультате обстрелов были повреждены промышленные предприятия и жилые дома.
Андрей Гаврилов