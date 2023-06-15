ВСУ запустили ракету по своим позициям

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Солдаты ВСУ запустили самодельную ракету по собственным позициям
Украинские военные запустили самодельную ракету, которая рухнула на их же позиции. Об этом сообщает «Украина.ру».
По информации издания, бойцы ВСУ создали новое оружие, которое хотели опробовать. В ходе проведения испытаний, самодельная ракета упала на соседние позиции украинских формирований. Информации о пострадавших нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что американский полковник Блэк описал наступление ВСУ двумя словами. Он назвал происходящее «кровавой баней» и призвал стороны конфликта сесть за стол переговоров.
По информации издания, бойцы ВСУ создали новое оружие, которое хотели опробовать. В ходе проведения испытаний, самодельная ракета упала на соседние позиции украинских формирований. Информации о пострадавших нет.
Анастасия Крестьянова