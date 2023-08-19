ВСУ завершают обучение на Abrams в ФРГ

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Украинские военные заканчивают обучение по управлению американскими танками Abrams в Германии, однако они не вернутся на Украину, пока обещанные Киеву танки не будут готовы к отправке. Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на представителя армии США в Европе и Африке, Мартина О’Доннелла.
Согласно О’Доннеллу, около 200 украинцев «завершили одну из последних этапов своей 12-недельной программы обучения» в Хоэнфельсе и теперь вернутся в Графенвёр.
Предполагается, что дополнительное обучение военных продолжится до осени.
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«По просьбе Украины, военнослужащие будут поддерживать свои навыки управления и технического обслуживания танков, пока 31 танк не будет готов к отправке», — заявил представитель американской армии.
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Артем Кузьмин