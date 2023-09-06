ВСУ жалуются, что машины для разминирования быстро уничтожаются ВС РФ

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Сапёры ВСУ утверждают, что машинами для разминирования, переданными им странами Запада, невозможно пользоваться, так как российские военные оперативно их вычисляют и сразу уничтожают. Об этом пишет газета Monde.
«Мы больше не можем использовать даже усовершенствованные машины для разминирования, например, такие как американские M58», - цитирует газета слова одного из украинских сапёров.
Он объяснил, что данные машины издают много шума, что делает их заметными для российских сил, которые быстро наносят по ним удар в случае обнаружения. Таким образом, ВСУ занимаются разминированием вручную.
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Элина Позднякова