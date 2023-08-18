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У Вооруженных сил Украины не останется ресурсов, когда российская армия разобьет их в Запорожской области, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Украина перебросила свои лучшие резервы на Запорожское направление, когда их разобьют, то у них ничего не останется», - прокомментировал ситуацию Риттер.
Западные эксперты уже не раз отмечали колоссальные потери в технике, которые понесли ВСУ. Однако, главной проблемой Киева Риттер назвал катастрофическую нехватку живой силой. Уже сейчас за Украину воюют мобилизованные новобранцы, которые не имеют должной военной подготовки, но и этих сил у ВСУ уже осталось крайне мало.
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