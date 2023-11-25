ВТБ не заблокировал карту умирающего бойца СВО, и с неё украли 1,2 млн

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Банк отказался блокировать карты бойца СВО, который лежал в коме.
В итоге с карты украли все «боевые», которые были перечислены за участие в военных действиях. Об этом ИА Регнум сообщила сестра 42-летнего Андрея Мозгового, который умер, не приходя в сознание. После его смерти родственники узнали, что все сбережения погибшего похитили. Деньги украли в период с 1 октября по 14 ноября. В данный момент уголовное дело по факту хищения средств с карты бойца СВО расследуют правоохранители города Таштагола Кемеровской области.
42-летний Андрей Мозговой отправился на СВО в октябре 2022 года. У него остались двое детей — 18-летние двойняшки сын и дочь. Андрея Мозгового тяжело ранили в ЛНР. Он был доставлен в Ростов-на-Дону, потом перенаправлен в Москву. В конце сентября мать выяснила, где её сын, и отправилась в Москву. А её дочь Евгения спустя несколько дней пошла в банк, чтобы снять деньги, лежащие на счете, чтобы оплатить перелеты матери, либо заблокировать карту.
Списания происходили в банкомате в селе Андреевке в ДНР, а потом в подмосковном Зеленограде.
В ВТБ ИА Регнум рассказали, что в банке действует специальная схема защиты счетов клиентов-участников СВО. Якобы родственники Андрея не предоставили нужных документов и им предлагали обратиться в контакт-центр. По словам Евгении, не предлагали.
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42-летний Андрей Мозговой отправился на СВО в октябре 2022 года. У него остались двое детей — 18-летние двойняшки сын и дочь. Андрея Мозгового тяжело ранили в ЛНР. Он был доставлен в Ростов-на-Дону, потом перенаправлен в Москву. В конце сентября мать выяснила, где её сын, и отправилась в Москву. А её дочь Евгения спустя несколько дней пошла в банк, чтобы снять деньги, лежащие на счете, чтобы оплатить перелеты матери, либо заблокировать карту.
«Нам не разрешили этого сделать (заблокировать карту). Мы сказали, что он в коме в больнице, а нам говорят: когда принесёте свидетельство о смерти, тогда и заблокируем. А пока он жив, только он сам может это сделать», — сообщила ИА Регнум мать бойца Ирина Николаевна.
«Они даже навстречу не шли, я помню это гадкое чувство, каждый раз приходишь, и они на тебя смотрят, как на дуру. Каждый раз — резко прямо с порога: «Нет, мы ничего не можем сделать». Никаких «мы подумаем, посмотрим, решим». Только твёрдое «нет», хоть на коленях стой!»,-вспоминает Евгения свой опыт общения с сотрудниками банка.В последний раз Евгения приходила в банк вместе с мамой, когда Андрей уже умер.
«Первый раз с его карты деньги сняли 1 октября, в начале октября мы как раз пошли в банк. Я приходила в банк и говорила, что у меня есть подозрения, что картой может кто-то пользоваться. Мне не верили», — рассказывает евгения.Деньги списывались с 1 по 3 октября (почти миллион). Потом у карты регулярно проверяли баланс. Последнее списание случилось после смерти Андрея — 12 ноября. За 2 дня до этого на карту поступило довольствие военнослужащего по контракту (200 тысяч рублей).
Списания происходили в банкомате в селе Андреевке в ДНР, а потом в подмосковном Зеленограде.
В ВТБ ИА Регнум рассказали, что в банке действует специальная схема защиты счетов клиентов-участников СВО. Якобы родственники Андрея не предоставили нужных документов и им предлагали обратиться в контакт-центр. По словам Евгении, не предлагали.
«Мы сожалеем, если консультация была оказана не в полном объеме, и проведем внутреннюю проверку, чтобы минимизировать подобные случаи в будущем», — такой комментарий дал банк.Читайте также:
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Мария Фирсова