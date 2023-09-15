ВВС Украины фактически признали, что нанесли удар по Крыму западным оружием

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Командующий ВС украинских войск Николай Олещук фактически подтвердил, что удар по Крыму и Севастополю, после которого произошел пожар «не на гражданском объекте», был нанесен ВСУ при использовании западных ракет. Об этом Олещук написал в своем телеграм-канале.
Олещук подчеркнул, что британские «Storm Shadow» и французские «Scalp» «работают прекрасно».
Ранее Олещук заявил, что ракетный удар по Крыму был нанесен с помощью украинской авиации. Он также заявил, что подобные атаки будут продолжаться. Отметим, что украинская авиация может наносить подобные удары только с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP.
Напомним, в Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, выпустив 10 крылатых ракет, также три безэкипажных катера попытались ударить по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.
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Ранее Олещук заявил, что ракетный удар по Крыму был нанесен с помощью украинской авиации. Он также заявил, что подобные атаки будут продолжаться. Отметим, что украинская авиация может наносить подобные удары только с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP.
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Екатерина Коршунова